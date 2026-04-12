Galatasaray, kendi evinde 2 puanı bıraktı

Galatasaray'ın golünü 30. dakikada Leroy Sane kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise 72. dakikada Bruno Petkovic attı.

Ligde Galatasaray 68 puanda, Fenerbahçe 66 puanda, 3. sıradaki Trabzonspor 64 puanda bulunuyor.

İkinci yarıdan notlar

51. dakikada Gabriel Sara’nın pasında topla buluşan Leroy Sane’nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

72. dakikada sağ taraftan Can Keleş’in yerden içeri çevirdiği topu ceza sahası içinde Tayfur Bingöl kontrol edip topukla Bruno Petkovic’e bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

84. dakikada Massadio Haidara’nın pasında Yunus Akgün’den seken topu önünde bulan Daniel Agyei’nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşe direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

İlk yarıdan notlar



26. dakikada sol kanatta Leroy Sane’nin pasında Rigoberto Rivas’a çarpan top Daniel Agyei’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır’ın kurtarışı sonrası savunmada Sacha Boey meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

28. dakikada sağ kanattan Sacha Boey’in yerden içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Gabriel Sara’nın sert şutunda kaleci Serhat topu kurtardı.

30. dakikada sol kanattan Ismail Jakobs’un ortasında, altıpasın gerisinde Leroy Sane’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serhat'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0