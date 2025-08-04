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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferinden ne kadar kazanacak?

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler transferi noktalamak için Portekiz'e gitti. Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'a da kazandıracak. İşte Galatasaray'ın milli futbolcudan alacağı pay ve detaylar...

Haber Merkezi
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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferinden ne kadar kazanacak?
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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu hamlesiyle büyük ses getirirken, milli futbolcunun transferinde sona gelindi. Öte yandan Galatasaray'ın gözü de Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde...

Fenerbahçe, sol kanat için Kerem Aktürkoğlu transferini tamamlamak üzere gece yarısı Portekiz'e uçtu. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere maliyeti de ortaya çıktı.

Benfica'ya 25, Kerem'e 5 milyon Euro

Sözcü'ye göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na yıllık 5 milyon Euro ödeyecek. Başarılı isim için Benfica'ya ise 25 milyon Euro bonservis verilecek.

Galatasaray'ın transferden alacağı pay

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Öyle ki sarı-kırmızılıların, milli futbolcunun sonraki satışının karından yüzde 10 payı bulunuyor.

Galatasaray'a 1.3 milyon Euro daha

Kerem Aktürkoğlu transferinin iddia edildiği gibi 25 milyon Euro'ya gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına da 1.3 milyon Euro girecek. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuyu Benfica'ya 12 milyon eEuro karşılığında göndermişti.

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