Galatasaray, Kocaeli galibiyeti ile haftayı lider kapattı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği Kocaelispor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Haftaya lider giren Aslan, Kocaeli maçıyla puanını 13’e yükseltti ve haftayı lider olarak tamamladı.



Süper Lig’de mağlubiyeti bulunmayan Cimbom, bu sezon Erzurumspor FK, Göztepe, Başakşehir ve Kocaelispor’u yenerken, Çorum FK ile de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.

İlk yarıdan notlar

13. dakikada Torreira’nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen’in iki hamlede kontrol edemediği top, ceza sahası içi sol çaprazdan Leao’nun aşırtma vuruşunda üst direkten döndü. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştıramadığı topa kale önünde Deniz Gül’ün kafa vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Ancak topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan gol kararı verdi. VAR’ın uyarısı üzerine pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Deniz Gül’ün kaleci Serhat Öztaşdelen’e yaptığı faul nedeniyle golü iptal etti.

24. dakikada Sanchez’in pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın, Haidara’yı geçerek ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada Rafael Leao’nun pasında sol kanatta topla buluşan Deniz Gül, savunmada Zoukrou’yu geçerek ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak oyun alanına dönerken ceza yayı gerisinde topu önünde bulan Gabriel Sara’nın şutunda ise top üstten auta çıktı.

38. dakikada Florian Aye’nin pasında kendi yarı alanında topla buluşan Agyei, topla mesafe kat ederek ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarparak auta gitti.

45. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Yunus Akgün pasını Rafael Leao'ya bıraktı. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Rafael Leao göğsüyle önünde alıp ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+2. dakikada sol taraftan Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde altıpasın gerisinden Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.

İkinci yarıdan notlar

71. dakikada Aleksey Batrakov pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

78. dakikada ceza yayı sol tarafından Sallai’nin kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan topu kaleci Serhat Öztaşdelen kontrol etti.

87. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Barış Alper Yılmaz, topu kafayla Kazımcan Karataş’a bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kurtardı.