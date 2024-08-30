Galatasaray, Köhn'ün transferini TFF'ye bildirdi

Galatasaray, Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn’ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 Euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.