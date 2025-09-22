Galatasaray, Konyaspor maçıyla yenilmezlik serisini 14'e çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

İlk yarıdan notlar:

23. dakikada orta alanda topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş ayağıyla golü önledi. Pozisyonun devamında top penaltı noktası yakınında Yunus Akgün’ün önünde kaldı ve savunmayı çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada Leroy Sane’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Roland Sallai’nin yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kurtardı.

45+1. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Barış Alper Yılmaz'ın pasında Yunus Akgün topukla Mario Icardi'ye bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Uğurcan Yazğılı'ya da çarpan meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 2-0

İkinci yarıdan notlar:



48. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta savunmadan da seken topu son anda kaleci Deniz Ertaş kornere çeldi.

64. dakikada Roland Sallai'nin kullandığı taç atışında topla buluşan Lucas Torreira, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 3-0

73. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

80. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasında topla buluşan Umut Nayir, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Rams Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Davinson Sanchez dk. 69), Lucas Torreira (Mario Lemina dk. 68), İlkay Gündoğan (Berkan Kutlu dk. 75), Leroy Sane, Yunus Akgün (Gabriel Sara dk. 68), Barış Alper Yılmaz (Kaan Ayhan dk. 74), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Konyaspor: Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Marko Jevtovic (Morten Bjorlo dk. 81), Alassane Ndao (Tunahan Taşçı dk. 46), Melih İbrahimoğlu (Jin-ho Jo dk. 68), Enis Bardhi (Marius tefanescu dk. 88), Jackson Muleka (Pedrinho dk. 81), Umut Nayir

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Josip Calusic, Melih Bostan, Riechedly Bazoer

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Yunus Akgün (dk. 23), Mauro Icardi (dk. 45+1), Lucas Torreira (dk. 64) (Galatasaray), Umut Nayir (dk. 80) (Konyaspor)

Sarı kart: Lucas Torreira (Galatasaray)