  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray Kulübü açıkladı: Osimhen maskesi tribünde yasaklandı
Takip Et

Galatasaray Kulübü açıkladı: Osimhen maskesi tribünde yasaklandı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in taktığı maskenin tribünlerde kullanılmasının yasaklandığı açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray Kulübü açıkladı: Osimhen maskesi tribünde yasaklandı
Takip Et

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in taktığı maskeye tribünlerde yasak geldi. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesinde taraftara çağrı yaptı.

"Spor yasası gereği içeri alınmayacak"

Galatasaray, kararın spor yasası nedeniyle alındığını duyurdu.

Söz konusu açıklamada, "Spor yasası gereği, maskenin maç günü stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın 3 yıldır taktığı ikonik maskeyi lisanslı ürün mağazasında satışa sunmuştu.

6 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...6 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Hepsiburada Premium'a bir yılda 3. kez zam geldi: İşte güncel fiyatı...Hepsiburada Premium'a bir yılda 3. kez zam geldi: İşte güncel fiyatı...Ekonomi

 

Spor
Spor dünyası tek ses! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ortak paylaşım
Spor dünyası tek ses! 4 büyüklerden ortak paylaşım
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın cezalarını onadı
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın cezalarını onadı
Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel'le maçının yeri değiştirildi
Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel'le maçının yeri değiştirildi
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen para cezalarını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen para cezalarını onadı
Türkiye-Karadağ maçının bilet satışı başladı
Türkiye-Karadağ maçının bilet satışı başladı
AB Adalet Divanı'ndan FIFA için şaşırtan karar
AB Adalet Divanı'ndan FIFA için şaşırtan karar