Galatasaray Kulübü açıkladı: Osimhen maskesi tribünde yasaklandı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in taktığı maskenin tribünlerde kullanılmasının yasaklandığı açıklandı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in taktığı maskeye tribünlerde yasak geldi. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesinde taraftara çağrı yaptı.
"Spor yasası gereği içeri alınmayacak"
Galatasaray, kararın spor yasası nedeniyle alındığını duyurdu.
Söz konusu açıklamada, "Spor yasası gereği, maskenin maç günü stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz" ifadeleri yer aldı.
Sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın 3 yıldır taktığı ikonik maskeyi lisanslı ürün mağazasında satışa sunmuştu.