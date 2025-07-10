Galatasaray Kulübünün acı günü: İsmail Sarıkaya vefat etti

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde üç dönem yönetim kurulu üyeliği, mevcut dönemde Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra üç dönem 1905 GSYİAD Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde camiamıza önemli hizmetlerde bulunan 11671 sicil numaralı üyemiz Mehmet İsmail Sarıkaya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Sarıkaya'nın cenazesinin 12 Temmuz Cumartesi günü öğle vakti Etiler Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği bildirildi.

Açıklamada, "Mehmet İsmail Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.