Galatasaray kupaya veda etti: Gençlerbirliği yarı finalde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Fıratcan Üzüm ile 83. dakikada Adama Traore kaydetti.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken Galatasaray turnuvaya veda etti.
Gençlerbirliği yarı final mücadelesinde Samsunspor - Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.