Galatasaray, Liverpol’u yine devirdi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın golünü 7'nci dakikada Lemina kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, rövanş maçı öncesi avantaj yakalamış oldu.
Mücadelenin rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Anfield Road Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray, daha önce grup aşamasında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.