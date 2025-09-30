  1. Ekonomim
Türkiye temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçında ağır bir darbe aldı. Frankfurt’a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci karşılaşmada Liverpool’a karşı mücadele edecek. Peki Galatasaray-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda, ücretsiz mi? İşte Galatasaray - Liverpool canlı yayın izleme, muhtemel 11’ler ve tüm detaylar…

Okan Güleş
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele
Türkiye ve dünyanın çok konuşacağı dev maç için artık geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına Frankfurt karşısında çıkan ve 5-1’lik ağır mağlubiyet alan Galatasaray, bu kez daha zorlu bir rakiple karşı karşıya gelecek.

Taraftarların bile çok endişelendiğini Galatasaray-Liverpool karşılaşmasına artık saatler kaldı. Maç için geri sayıma geçilirken, kanal bilgisi, muhtemel 11’ler, maç saati ve diğer detaylar merak konusu.

Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele - Resim : 1

Peki Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele - Resim : 2

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Liverpool, 30 Eylül Salı, yani bugün TSİ ile 22:00’da karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu zorlu mücadele naklen TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Ücretsiz ve şifresiz izlemek mümkün olacak. Ancak her ihtimale karşı uydu yayınlarınızı güncellediğinizden emin olun.

Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele - Resim : 3

Galatasaray, 5 Aralık 2006’da oynan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Liverpool’u 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele - Resim : 4

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Singo, Sánchez, Elmali; Torreira, Lemina; Sané, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün; Osimhen.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké.

Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele - Resim : 5

GÜNCEL FORM DURUMLARI

Galatasaray ve Liverpool’un güncel form durumları da şöyle:

GALATASARAY

Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele - Resim : 6

30/08/25: Galatasaray 3–1 Rizespor

13/09/25: Eyüpspor 0–2 Galatasaray

18/09/25: Eintracht Frankfurt 5–1 Galatasaray

22/09/25: Galatasaray 3–1 Konyaspor

26/09/25: Alanyaspor 0–1 Galatasaray

LİVERPOOL

Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele - Resim : 7

14/09/25: Burnley 0–1 Liverpool

17/09/25: Liverpool 3–2 Atlético Madrid

20/09/25: Liverpool 2–1 Everton

23/09/25: Liverpool 2–1 Southampton

27/09/25: Crystal Palace 2–1 Liverpool

OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Sağlık durumu daha iyi olan Victor Osimhen'in, bu maçta kesin olarak oynaması bekleniyor.  

