Galatasaray, Liverpool maçına hazırlanıyor: Osimhen forma giyecek mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere ekibi Liverpool'u konuk edecekleri karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk karşılaşmanın genel değerlendirmesiyle ilgili olarak, "Toplantı salonumuz hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Çok iyi ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Bu tür maçlar, kendi sahamızda oynayacağımız maçlar, bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan birisi. Galatasaray gibi oynayacağız ve düşüneceğiz, kendi sahamızda şiddetli baskılar yapmamız gereken, rakibimizi baskı altına almamız gereken maçlardan birisi. Bu tür çok maç oynadık. Liverpool benim dönemimde oynadığımız en sert maçlardan birisi olacak. Çok başarılı bir takım ve hoca. Biz de kendi planlarımızla sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı takımı hocası, Leroy Sane'nin performansıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Bütün oyuncuların performansından çok memnunum. Ligde 7'de7 ile gidiyoruz ama tabii ki iyi oynamadığımız maçlar da oldu. Burada birinci sorumluluk benim. O yüzden bütün oyuncularıma çok güveniyorum. Her oyuncu yüzde yüzünü yapmaya çalışıyor. Bu tabii ki maç maç değişiyor. Oyuncuların kötü maçları olabilir. Burada bir oyuncu üzerinden gitmektense takım olarak düşünmek gerek. Oyuncularımızın hepsini oynatmak için çok fazla değişiklik de yaptık. Galatasaray'ın yarında itibaren kendi kimliğini göstermesi lazım, bir oyuncu üzerinden değil bütün takım üzerinden konuşmak gerekiyor."

Tecrübeli teknik adam, futbolculuk döneminde Liverpool'a attığı golün hatırlatılması sonrasında, "Galatasaray'ın tarihi maçlarından oyuncu olarak yer aldım. Şimdi teknik direktör olarak yer almak istiyorum. Newcastle - Liverpool maçını izledim. Newcastle çok tutkuluydu. Bizim de bu tutkuyu sahada göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Okan Buruk, Victor Osimhen'in sakatlık durumu ve yarınki maçta sahada olup olamayacağının sorulması üzerine "Osimhen antrenmanlara devam etti. Bugünkü antrenmanda da durumunu göreceğiz ve karar vereceğiz. Tabii ki son maçta 10 dakika da oynaması bizim için iyi oldu." diyerek yanıt verdi.