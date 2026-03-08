Galatasaray-Liverpool maçını Jesus Gil Manzano yönetecek
Şampiyonlar Ligi’nde 10 Mart Salı günü oynanacak Galatasaray-Liverpool maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart Salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Galatasaray-Liverpool karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.
İşte Manzano'nun yönettiği maçlarda Türk takımlarının skorları:
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun yönettiği karşılaşmalarda Türk takımları 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
30.01.2025: Ajax 2-1 Galatasaray
25.08.2022: Fenerbahçe 4-1 Austria Wien
19.08.2021: Kopenhag 1-1 Galatasaray
20.10.2020: Leipzig 2-0 Başakşehir
14.02.2019: Galatasaray 1-2 Benfica
10.09.2018: İsveç 2-3 Türkiye
24.03.2017: Türkiye 2-0 Finlandiya
27.07.2016: Fenerbahçe 2-1 Monaco