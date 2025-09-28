  1. Ekonomim
Galatasaray-Liverpool maçını yönetecek hakem belli oldu

RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray–Liverpool mücadelesini Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşmada VAR görevini Jerome Brisard üstlenecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile yapacağı maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

UEFA'nın bilgilendirme sayfasında yer alan açıklamaya göre RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.

Galatasaray-Liverpool maçını yönetecek hakem belli oldu - Resim : 1

Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Müsabakada video yardımcı hakem koltuğunda Jerome Brisard oturacak. Brisard'ın yardımcılığını ise Mathieu Vernice yapacak.

