  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray, Manchester City'e kaybetti
Takip Et

Galatasaray, Manchester City'e kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye 2-0 yenilen Galatasaray, yoluna son 16 play-off turunda devam edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray, Manchester City'e kaybetti
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye konuk oldu.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 11'de Haaland ve 29'da Cherki kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni 10 puanla tamamladı.

Manchester City ise grup aşamasını 16 puanla kapattı.