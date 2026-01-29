Galatasaray, Manchester City'e kaybetti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye 2-0 yenilen Galatasaray, yoluna son 16 play-off turunda devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye konuk oldu.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 11'de Haaland ve 29'da Cherki kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni 10 puanla tamamladı.
Manchester City ise grup aşamasını 16 puanla kapattı.