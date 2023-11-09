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Galatasaray, Münih maçının hakemleri için UEFA'ya gidecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçının hakemleri için UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Galatasaray, Münih maçının hakemleri için UEFA'ya gidecek
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Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk takımı Galatasaray, Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Devler Ligi'ndeki Bayern Münih maçının hakemlerinin verdiği kararlardan rahatsız olan Galatasaray, maçın ardından harekete geçti. Hakem performanslarını eleştiren yönetim bu konuda adım atacak. 

NTV'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre ve VAR’daki hakemlerini UEFA’ya şikayet edecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un maç boyunca birçok pozisyonda Nobre'ye tepki gösterdiği anlar ekranlara yansımıştı. 

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