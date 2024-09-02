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Galatasaray Osimhen'i kadrosuna kattı

Galatasaray, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayarak kadrosuna kattı. Osimhen, sezon sonuna kadar 9-10 milyon euro maaş alacak, ancak satın alma opsiyonu bulunmayacak.

Haber Merkezi
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Galatasaray Osimhen'i kadrosuna kattı
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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Bu akşam istanbul'a geliyor

Sarı-kırmızılılar Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

NTV'nin haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar 9-10 milyon euroluk maaşını ödemeyi kabul ettiği ve satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi. 

Gol kralı olan ilk afrikalı

Öte yandan 2022/2023 sezonunda Napoli'nin 33 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynayan ve 26 golle ligi gol kralı olarak tamamlayan Osimhen, İtalya'da bunu başaran ilk Afrikalı oyuncu olmuştu.

Napoli formasıyla 133 resmi maça çıkan Nijeryalı golcü, bu mücadelelerde 76 gol atıp, 18 asistlik katkı sağladı. 

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