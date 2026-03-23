  3. Galatasaray, Osimhen'in ameliyata alındığını açıkladı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in kolu kırılmıştı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'a dönen golcünün ameliyata alındığını açıkladı.

Galatasaray'da beklenen oldu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool deplasmanında kolu kırılan Victor Osimhen operasyona girdi. Galatasaray Kulübü, Osimhen'in ameliyata alındığını bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır."

Nijeryalı yıldız ülkesinde yaptığı açıklamada sakatlığının 5-6 hafta süreceğini öne sürmüştü.

