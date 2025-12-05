Galatasaray Osimhen'in son dakika golüyle Samsunspor'u geçti

Galatasaray'ın golleri 8. dakikada Leroy Sane, 29 ve 90+2. dakikalarda Victor Osimhen'den geldi. Samsunspor'un gollerini ise 56. dakikada Musaba ve 88. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

3-2'lik galibiyet sonucunda Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı.

İlk yarıdan notlar

8. dakikada Sane, Torreira ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası sağ çaprazında topla buluşup uzak direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada Abdülkerim’in sol taraftan ortasında Osimhen, penaltı noktasının yanında bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında auta çıkmakta olan topa yetişen Osimhen, son çizgiden pasını ceza sahası sağ çaprazdaki Sane’ye aktardı. Sane’nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

29. dakikada sağ tarafta kendi yarı sahasından aldığı topla ilerleyen Sane, savunma arkasına sarkan Osimhen’e pasını aktardı. Osimhen’in ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

45+3. dakikada sol taraftan Kazımcan'ın pasında ceza yayında topla buluşan Sane'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İkinci yarıdan notlar

46. dakikada Tomasson'un pasında sol tarafta topla buluşan Musaba'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

52. dakikada sol taraftan Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda direkt olarak ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan iki eliyle yumruklayarak uzaklaştırdı.

56. dakikada ceza sahası sağ tarafında Emre Kılınç’ın çizgiye inip kale önüne ortasında Musaba yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

80. dakikada ceza sahası sağ tarafından Emre Kılınç’ın şutunda top Kazımcan’dan dönerek sol çaprazdaki Tomasson’a açıldı. Bu oyuncunun ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç’ın şutunda Osimhen’e de çarpan meşin yuvarlak havalanarak kaleci Uğurcan’ı da aşıp ağlarla buluştu. 2-2

90+2. dakikada sağ taraftan Barış Alper'in ortasında Van Drongelen'in uzaklaştırdığı topu Yunus ceza sahası önünde kafayla Osimhen'e indirdi. Osimhen'in röveşatasında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2