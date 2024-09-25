Galatasaray, PAOK'u 3 golle aştı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Rahman Baba'nın kendi kalesine attığı golün yanı sıra Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin golleriyle sarı-kırmızılılar 3 puan kazandı.
Maçın ilk dakikasında Kaan Ayhan'ın ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
10. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, arka direkte topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı çeldi.
25. dakikada Zivkovic'in pasında Camara, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
26. dakikada Yunus Akgün'ün Jonny'e baskısı sonrasında top, ceza sahası sağ çaprazındaki Osimhen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Kotarski meşin yuvarlağı çeldi.
27. dakikada Yunus Akgün, PAOK defansından seken topu Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Kotarski topu kornere gönderdi.
42. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında Yunus Akgün, altıpas çizgisi önünden bekletmeden topa vurdu. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
45+1. dakikada atılan uzun pas sonrası savunma arkasına sarkan Konstantelias, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Konstantelias'ın şutunda kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
İkinci yarı
48. dakikada Jakobs'un uzun pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Osimhen, ön bölümde topa kafayı vurdu. Arka direğe doğru giden meşin yuvarlak, Baba'nın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 1-0.
63. dakikada Jakobs'un ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, gole izin vermedi.
66. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
67. dakikada PAOK, beraberliği yakaladı. Jonny, Zivkovic'in pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Günay'dan dönen topu önünde bulan Konstantelias, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
75. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Kaan Ayhan'ın ortasında arka direkteki Mertens, topu Osimhen'e indirdi. Nijeryalı santrfor, bu pozisyonda meşin yuvarlağı altıpas çizgisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.
90+5. dakikada Galatasaray, durumu 3-1 yaptı. Kerem Demirbay'ın pasında Icardi, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.