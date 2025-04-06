Galatasaray, PFDK kararları sonrası TFF'ye itirazda bulundu
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin ardından verilen cezalarla ilgili TFF'ye itirazda bulundu.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun verdiği cezalarla ilgili itirazda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından verilen cezalarla ilgili TFF'ye yazılı başvuru yaptı.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı yazılı başvuruyla hukuksuz verilen cezalar nedeniyle itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulunu görevini yapması konusunda uyardı" denildi.