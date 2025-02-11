Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin maliyetini açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Lens ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Lens'e 1 milyon avro geçici transfer bedeli ödeneceği aktarıldı. Frankowski'nin ise sezonun kalan kısmında 900 bin avro alacağı bildirildi.

Yedi milyon avroluk satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Polonyalı futbolcuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Bu anlaşmaya göre Przemyslaw Frankowski'ye 2025-2026'dan itibaren her sezon için 1 milyon 700'er bin avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.