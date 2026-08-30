Galatasaray, Rafael Leao transferinin maliyetini açıkladı

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Galatasaray, Rafael Leao'nun transferi konusunda İtalyan kulübü Milan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Portekizli yıldızın bonservisi için Milan'a 38 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray ile 4 yıllık kontrat imzalayan 27 yaşındaki Leao, sezon başına 10 milyon Euro garanti ücret alacak.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão’nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %20’lik bölümü AC Milan S.p.A.’ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir."