Galatasaray, Renato Nhaga transferini açıkladı: İşte maaş ve sözleşme şartları....
Galatasaray, Portekiz'in Casa Pia ekibinden 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı.
Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'dan orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı 6,5 milyon avroya renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atletico Clube-Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6,5 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir."
Galatasaray, 18 yaşındaki Gine-Bissaulu futbolcuyla 4,5 sezonluk sözleşme imzalarken oyuncuya bu sezon 375 bin, 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarında 750'şer bin, 2028-2029'da 800 bin ve 2029-2030 sezonunda ise 850 bin avro ödeme yapılacağı aktarıldı.
Nhaga, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.