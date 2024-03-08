Galatasaray - Rizespor maçının VAR hakemi açıklandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Galatasaray - Rizespor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir, müsabakanın 4. hakemi ise Burak Şeker yapacak.

Saat 20.00 başlayacak mücadelenin video yardımcı hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu. Asistan video yardımcı hakem olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu ve İbrahim Bozbey görev yapacak.