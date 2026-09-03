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Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı, 5 isim listede yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan turnuva öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği futbolcular da UEFA'ya gönderilen listede yer aldı. Listede 5 isim yer almadı.

Haber Merkezi
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı, 5 isim listede yok
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına kısa süre kala Galatasaray'ın turnuvada mücadele edeceği oyuncu kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, organizasyonda görev yapacak futbolcuların listesini UEFA'ya iletti.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan yeni isimler de UEFA'ya bildirilen kadroda kendilerine yer buldu.

Beş futbolcu kadroda yer almadı

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın ve Siraçhan Nas bulunmadı.

Söz konusu beş futbolcu, sarı-kırmızılıların UEFA listesinde yer almayan isimler oldu.

Galatasaray'ın şampiyonlar ligi kadrosu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro şu futbolculardan oluştu:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Singo, Eren Elmalı, Jakobs, Sallai

Orta saha: Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Torreira, Nhaga, Ugochukwu, Yunus Akgün

Forvet: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül