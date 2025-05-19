Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak?

Galatasaray, Trendol Süper Lig'in 36. haftasında ahasında Kayserispor'u yenerek tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar böylece Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını garantilirken gelecek sezon büyük bir gelirin sahibi olacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu sezonla birlikte format değişikliğine gidilmiş ve turnuva sistemi değişmişti.

Buna göre eski grup etabının yerini lig aşamasının aldığı bir formata geçilirken takım sayısı 32'den 36'ya yükseldi. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 bileti alırken 9 ile 24. sıra arasındaki takımlar play-off'a oynayacağı açıklandı.

Format değişikliğinin ardından UEFA, takımlara dağıtılan gelirleri de artırırken bu sezonun başında ödülleri 2027'ye kadar kapsayacak şekilde duyurdu.

UEFA'nın açıkladığı rapora göre Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için yaklaşık 19 milyon Euro'luk bir gelirin sahibi olacak. Bu ödül, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan takımlara verildiği için sarı-kırmızılılar bu tutarı direkt kasasına koyacak.

Sarı-kırmızılılar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde alacağı her galibiyet için 2.1 milyon Euro'luk bir gelirin daha sahibi olacak. Beraberlik durumunda ise Galatasaray 700 bin Euro gelir sağlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun gelir dağılımı

Katılım bedeli: 18.62 milyon Euro

Galibiyet: 2.1 milyon Euro

Beraberlik: 700 bin Euro

Play-off turuna katılım: 1 milyon Euro

Son 16 turu: 11 milyon Euro

Çeyrek final: 12.5 milyon Euro

Yarı final: 15 milyon Euro

Final: 18.5 milyon Euro

Şampiyonluk: 6.5 milyon Euro