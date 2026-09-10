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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup olarak turnuvaya puansız başladı.

Haber Merkezi
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting'e konuk oldu.

Portekiz temsilcisi, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Maça iyi başlayan Galatasaray, 6'da Inacio'nun kendi ağlarına gönderdiği golle 1-0 öne geçti.

Sporting, 27'de Catamo'nun golüyle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan Sporting, 57'de penaltıdan Suarez ve 63'te Zalazar'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sporting maçtan galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Devler Ligi'ne puansız başlayan taraf oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

Sporting ise deplasmanda Lens ile karşılaşacak.