Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti: 5. yıldızı taktı

Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde, finale iki hafta kala şampiyonluğunu duyurdu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri ilk yarının 27'nci dakikasında Victor Osimhen, 29'uncu dakikasında Barış Alper Yılmaz, ikinci yarının 89'uncu dakikasında penaltıdan Fernando Muslera attı.

Galatasaray 5. yıldızı taktı

Geri kalan bölümde başka gol olmayınca hakem Ali Şansalan'ın son düdüğüyle birlikte Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 25'inci şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Bu bir açıdan, logonun üzerine eklenecek 5. yıldız anlamına geliyor.

52 bin 600 kişi maçı izledi

Öte yandan RAMS Park'taki dev karşılaşmayı 52.600 kişi tribünden seyretti. Ayrıca İstanbul'un farklı noktalarında, Anadolu'da ve ülkenin birçok bölgesinde ekranlardan takip edildiği biliniyor.

Galatasaray önümüzdeki hafta İzmir'e gidecek ve Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'nin konuğu olacak. Kayserispor da evinde Bodrumspor ile karşılaşacak.