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Galatasaray şampiyonluk kutlamasında faciadan dönüldü! O anlar kamerada

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobilde havai fişek patlaması sonrası yangın çıktı.

Haber Merkezi
AA
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Galatasaray şampiyonluk kutlamasında faciadan dönüldü! O anlar kamerada
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Kartaltepe Mahallesi Merkez Caddesi'nde ilerleyen 34 AR 3024 plakalı araçta, kutlama amacıyla yakılan havai fişeğin patlaması sonucu yangın çıktı.

Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yara almadan inerken, çevredekiler yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasar gören otomobil olay yerinden çekildi.

Ayrıca otomobilde havai fişeğin patladığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, araçta patlayan havai fişek nedeniyle çevredeki vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.

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