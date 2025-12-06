Galatasaray - Samsunspor maçındaki tartışmalı penaltıya ne dedi? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 'Herkesle hesaplaşacağım'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan ve son dakikalarda yaşanan penaltı tartışmasıyla gündeme oturan maç hakkında Habertürk'e konuştu.

2026 Dünya Kupası kura çekimi dolayısıyla ABD'de bulunan Başkan Hacıosmanoğlu, açıklamalarına milli duyguların yüksek olduğu bir günün ortasında bu olayların yaşanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek başladı:

"Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor."

Tartışmalı penaltı pozisyonuna sert bir dille tepki gösteren Hacıosmanoğlu, yaşananlar için şunları söyledi:

"Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" dedi.