Galatasaray sponsorluk anlaşmasını iptal etti
Galatasaray, Serwin Global Solutions SDN BHD ile yapılan sponsorluk anlaşmasının, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği iznin iptali nedeniyle feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray, Serwin Global Solutions SDN BHD ile yapılan sponsorluk anlaşmasının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen iznin iptal edilmesi nedeniyle feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir." denildi.