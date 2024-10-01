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Galatasaray sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Galatasaray, Serwin Global Solutions SDN BHD ile yapılan sponsorluk anlaşmasının, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği iznin iptali nedeniyle feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Haber Merkezi
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Galatasaray sponsorluk anlaşmasını iptal etti
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 Galatasaray, Serwin Global Solutions SDN BHD ile yapılan sponsorluk anlaşmasının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen iznin iptal edilmesi nedeniyle feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir." denildi.

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