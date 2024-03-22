Galatasaray, Süper Kupa erteleme talebini reddetti

Fenerbahçe, geçen günlerde 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi için başvuru yapmıştı. Federasyon, sarı-lacivertlilerin erteleme talebini Galatasaray'a iletti. Sarı-kırmızılı kulüp, kupa maçının ertelenme teklifini reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sebebiyle ertelenen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurmuştu. Ancak Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Olimpiakos ile yapacağı maç nedeniyle fikstürde sıkışma yaşanması üzerine Süper Kupa maçının bir kez daha ertelenmesi gündeme geldi.

Avrupa ve lig maçları sebebiyle takvimin sıkışık olmasını gerekçe gösteren Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının tarihini değiştirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray Kulübü'ne ilettiği erteleme talebinin, sarı-kırmızılı kulüp tarafından reddedildiği iddia edildi.

Gazeteci Umut Eken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, Fenerbahçe'nin resmi başvurusu sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilettiği erteleme talebini reddetti. Karar gün içerisinde yazılı olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilecek." ifadelerini kullandı.

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceğini belirten Eken, Süper Kupa'nın ertelenmesiyle ilgili son kararın Türkiye Futbol Federasyonu'nun elinde olduğunu vurgulayarak, "Top Türkiye Futbol Federasyonu'nun elinde! Galatasaray'ın itirazına rağmen finali erteleyebilirler." şeklinde konuştu.

Dursun Özbek: "TFF'nin inisiyatifinde"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz gün Süper Kupa maçının ertelenme ihtimaliyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "TFF bir tarih açıkladı. 7 Nisan'da, Urfa'da oynanacak. Bütün hazırlıklar da buna göre yapıldı. Urfalı arkadaşlar da 'Bekliyoruz' diye açıkladı. Son derece heyecanlılar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifindedir. Kulübüme iletilmiş herhangi bir çağrı yoktur. Bize iletilen, 7 Nisan'da oynanacağı şeklindedir. Galatasaray'ın bir yönetimi var, böyle bir talep geldiğinde değerlendirme yapılacaktır. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken gerekçesiyle soracaktır. Ne kadar uygun ve adil olduğuyla ilgili değerlendirme yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.