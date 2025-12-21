Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirdi

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 10. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Oyunu kontrol eden Galatasaray, rakibine pozisyon vermezken ilk yarıda yakaladığı gol fırsatlarında farkı açamadı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci devresinde de oyunu kontrol eden taraf Galatasaray oldu. Rakibinin net gol pozisyonuna girmesine engel olan "Cimbom" 82. dakikada Gabriel Sara, 88. dakikada ise Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 42'ye çıkardı.

Kasımpaşa ise 8. kez yenilerek 15 puanda kaldı.

Maç eksiğiyle kaybettiği liderliği geri aldı

Galatasaray, ligde ilk yarıyı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider bitirdi.

Ligin 17. haftasına sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde giren Galatasaray, rakibinin dün ikas Eyüpspor'u yenmesiyle averaj ve maç eksiğiyle ikinci sıraya geriledi. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Icardi, Galatasaray tarihine geçti

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren yıldız santrfor, çıktığı 110. resmi maçında 70. golünü attı. Icardi, Süper Lig'de ise 81. maçında 60. kez fileleri havalandırdı.

Icardi, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.

Icardi, resmi maçlarda 3 gol daha atması durumunda ise kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

Barış Alper'in büyük çabası golü getirdi

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün'ün 10. dakikada attığı golün hazırlayıcısı oldu.

Sol kanatta kendi yarı alanının yaklaşık son 10 metresinde topu alan Barış Alper, önce Claudio Winck'i çalımladı. Topu önüne atıp depara çıkan 25 yaşındaki futbolcu, Jhon Jairo'dan da sıyrıldı. Yaklaşık 50 metre taşıdığı meşin yuvarlakla soldan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, pasını penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'e çıkardı.

Yunus da Barış Alper'in çabasını boşa çıkarmayarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Yunus, Süper Lig'de 3. golünü attı

Yunus Akgün, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

Mücadelenin 10. dakikasında gol perdesini açan sarı-kırmızılı futbolcu, 6. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinden sonra ilk kez ligde tabelayı değiştirdi. Yunus, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği topla bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 golü bulunan Yunus Akgün, bu sezon resmi maçlarda 5. kez ağları havalandırmış oldu.

Sara, bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı

Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu sezon ikinci kez ağları sarstı.

Galatasaray'da bu sezon 17. lig maçına çıkan Sara, 10. haftadaki Göztepe mücadelesinin ardından Kasımpaşa maçında da gol atmayı başardı.

Ligde ikinci golünü kaydeden Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 6, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Torreira, Gaziantep FK maçında cezalı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 18. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa mücadelesine ceza sınırında çıkan tecrübeli futbolcuya hakem Alper Akarsu, 68. dakikada sarı kart gösterdi. Bu kartla cezalı duruma düşen Torreira, 18. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Sahasında yenilgiyi unuttu

Galatasaray'ın Süper Lig'de sahasında yaptığı son 27 mücadelede bileği bükülmedi.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 lig maçında 22. galibiyetini aldı. Galatasaray, bu süreçteki 5 maçtan beraberlikle ayrılırken, sahadan hiç puansız ayrılmadı.

Kasımpaşa'ya son 7 maçta yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında son 7 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.

Kasımpaşa karşısında son yenilgisini 2021-2022 sezonunda yaşayan Galatasaray, rakibiyle sonrasında yaptığı 7 lig maçında 5. galibiyetini aldı. Bu süreçte 2 de beraberliği bulunan "Cimbom" mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 gol atarken kalesindeki 12 gole engel olamadı.

Maç sonu üçlüsü Icardi'den

Galatasaray'da iç saha galibiyetlerinin ardından klasikleşen "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi başlattı.

Geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık sinyali veren Icardi'ye taraftarlar maç öncesi sevgi gösterisinde bulundu.

Mücadelede skoru 3-0'a getiren golü kaydeden Icardi, taraftarın isteğiyle "üçlü" tezahüratını başlatan oyuncu oldu.

Taraftarlar, ayrıca sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişerek iyi bir sezon geçiren Yunus Akgün'ü de tribüne çağırarak "üçlü" çektirmesini istedi.

Yaklaşık 35 bin taraftar izledi

Galatasaray-Kasımpaşa müsabakasını yaklaşık 35 bin futbolsever tribünden izledi.

Son yıllarda iç saha maçlarında 40 binin üzerinde seyirci ortalaması yakalayan Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesini 34 bin 441 futbolsever takip etti.