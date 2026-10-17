Galatasaray tek golle 3 puanı aldı
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında tek golle 3 puan aldı. Galatasaray'ın golü 88. dakikada Deniz Gül'den geldi.
Galatasaray Gençlerbirliği galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Liderliğini koruyan Galatasaray ligde 9. haftada 26 Ekim pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta ağırlayacak.
İlk yarıdan notlar
26. dakikada Diabate'nin, ceza sahası yayının gerisinden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Salih Uçan'ın sağ çaprazdan çektiği vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
38. dakikada Gençlerbirliği sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine kesilen Thalisson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
39. dakikada Sane'nin rakip ceza sahası yayının sağ çaprazından ortasında arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci İrfacan'da kaldı.
41. dakikada Gouveia'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Fıratcan, ceza sahasına yerden ortaladı. Savunmanın arasından topa hareketlenen Salih Uçan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, oyuncunun göğsüne çarparak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
43. dakikada Batrakov'un pasında topla buluşan Sara'nın ceza yayı gerisinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.
45. dakikada Tiago'nun ceza sahası içerisinde buluştuğu topa erken müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
İkinci yarıdan notlar
49. dakikada Sallai’nin rakip ceza sahası içi sol köşeden vuruşunda top, kaleci İrfan Can’da kaldı.
52. dakikada Tongya’nın sol köşeden Galatasaray ceza sahası içerisinde yolladığı topla buluşan Tiago’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
60. dakikada Sara’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Mendes'in sol taraftan ceza sahası içine kadar girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
66. dakikada Salih Uçan, Galatasaray ceza sahası yayı dışından topla buluştu. Salih'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.
70. dakikada Osimhen’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Gül'in ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0- 1
90+1. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası yayı dışından vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarpıp dışarı çıktı.