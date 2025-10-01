Galatasaray tek golle Liverpool'dan 3 puanı aldı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u tek golle mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray ile Premier Lig devi Liverpool'la karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maç Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Galatasaray'a 3 puan getiren maçın tek golünü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı.
Liverpool maçı ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray puanını 3'e yükseltti ve maç fazlasıyla 19. basamakta yer aldı.
Devler Ligi'nde sezonda ilk kez yenilen Liverpool ise 3 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada yer aldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Liverpool ise aynı tarihte Frankfurt deplasmanına çıkacak.