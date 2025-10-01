  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray tek golle Liverpool'dan 3 puanı aldı
Takip Et

Galatasaray tek golle Liverpool'dan 3 puanı aldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u tek golle mağlup etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray tek golle Liverpool'dan 3 puanı aldı
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray ile Premier Lig devi Liverpool'la karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maç Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray'a 3 puan getiren maçın tek golünü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı.

Liverpool maçı ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray puanını 3'e yükseltti ve maç fazlasıyla 19. basamakta yer aldı.

Devler Ligi'nde sezonda ilk kez yenilen Liverpool ise 3 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada yer aldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Liverpool ise aynı tarihte Frankfurt deplasmanına çıkacak.

Spor
Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e PFDK'dan yüklü ceza (Video)
Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e PFDK'dan yüklü ceza (Video)
Kasımpaşa Spor Kulübü dahil 18 şirkete kayyum atandı
Kasımpaşa Spor Kulübü dahil 18 şirkete kayyum atandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı açıklandı
Arda Güler, LaLiga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi
Arda Güler, LaLiga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi
Futbol maçında başına darbe alan kaleci hayatını kaybetti
Futbol maçında başına darbe alan kaleci hayatını kaybetti
UEFA’dan İsrail açıklaması: Men edilme söz konusu değil
UEFA’dan İsrail açıklaması: Men edilme söz konusu değil