Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alınacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisitini patladığı ve acilen ameliyata alınacağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın sağlık durumu ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını sürdürürken gelen bu haber camiada endişe yarattı.

Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.