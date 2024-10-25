Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alınacak
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladı. Hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adam acil ameliyata alınıyor.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisitini patladığı ve acilen ameliyata alınacağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın sağlık durumu ile ilgili henüz bilgi verilmedi.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını sürdürürken gelen bu haber camiada endişe yarattı.
Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
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