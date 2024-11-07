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Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi
AA
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Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Tottenham takımını 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yunus Akgün ile 32 ve 39. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Osimhen'in iki golünde de asisti yapan isim Dries Mertens oldu. Öte yandan Galatasaray'da Osimhen ve Icardi'nin attığı birer gol de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Tottenham'ın gollerini ise 18. dakikada Lankshear ve 69. dakikada Solanke attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanınını 10'a yükseltirken Tottenham, 9 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray deplasmanda 28 Kasım'da AZ Alkmaar'a konuk olacak. Tottenham ise sahasında Roma'yı konuk edecek.

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