Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı

Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak Turkcell Süper Kupa Yarı Final karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı

VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak

Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı atamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelede VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

