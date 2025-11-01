  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR’ı Alper Çetin oldu
Takip Et

Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR’ı Alper Çetin oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR’ı Alper Çetin oldu
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sırada bulunan Trabzonspor, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak.

Zorlu müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Galatasaray - Trabzsonpor karşılaşmasının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR’da Ceyhun Sesigüzel ile Batuhan Kolak eşlik edecek.

Spor
Alper Çetin hangi takımlı? Alper Çetin kimdir, aslen nereli?
Alper Çetin hangi takımlı? Alper Çetin kimdir, aslen nereli?
Beşiktaş'ın antrenörü Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın antrenörü Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Beşiktaş'ta forma giymişti, yeni mesleği şaşırttı
Beşiktaş'ta forma giymişti, yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medya onu konuştu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu duyurdu: Hakemlerden sonra 3 bin 700 futbolcuya soruşturma başladı
Bahis soruşturmasında hakemlerden sonra sıra futbolculara geldi
Hacıosmanoğlu: Bahis oynayan hakemlerin çoğu kaybetmiş, büyük paralar yok
Hacıosmanoğlu: Bahis oynayan hakemlerin çoğu kaybetmiş, büyük paralar yok
Beşiktaş'tan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
Beşiktaş'tan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru