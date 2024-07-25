Galatasaray transferi duyurdu: Tete Yunanistan yolcusu
Galatasaray, Tete'nin Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.
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Galatasaray, Tete'nin 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
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