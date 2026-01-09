Galatasaray, Turkcell Süper Kupa için Fenerbahçe ile karşılaşacak!

2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele edecek. İlk kez dört takımlı olarak organizede edilen Süper Kupa'nın yarı finalinde sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Samsunspor'u 2-0'lık skorla yenerek finale yükseldi.

405. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 404 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 125 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya'nın 544 golüne, Aslan 505 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Kupa'da 5. derbi

Ezeli rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Geride kalan derbilerde sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler de 1 kez kazandı. İki takım son olarak 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da yapılan 2023 Süper Kupa'da rakip oldu. Fenerbahçe bu derbiye U19 takımıyla çıkmak kararı alırken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin 50. saniyede attığı golden sonra sahadan çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu daha sonra bu müsabakayı Galatasaray'ın lehine 3-0 tescil etti.

Süper Kupa'yı Galatasaray 7, Fenerbahçe 3 kez kazandı

Süper Kupa'yı bugüne kadar Galatasaray 7, Fenerbahçe de 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında kupayı aldı. Sarı-lacivertliler de 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı kazandı.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.