Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool karşısında 4-0 mağlup olurken, maçta Noa Lang ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Hollandalı futbolcunun eli, reklam panosu ile bariyer arasına sıkışmış ve sağ el başparmağında derin bir kesik oluşmuştu. Lang’in, sağlık ekibinin değerlendirmesi sonrası Liverpool’da ameliyat olacağı bildirildi.

UEFA'ya tazminat davası

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, konuyla ilgili UEFA'ya tazminat davası açacaklarını duyurdu.

HTSpor'a konuşan Yazgan, "Maç sonrasında UEFA temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.