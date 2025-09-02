  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Galatasaray, Uğurcan Çakır'a ne kadar ödeyecek?
Takip Et

Galatasaray, Uğurcan Çakır'a ne kadar ödeyecek?

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli kaleciye bu sezon için 110 milyon, kalan 4 sezonda da her sezon 10 milyon lira artacak şekilde garanti ödeme yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray, Uğurcan Çakır'a ne kadar ödeyecek?
Takip Et

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu için net 27 milyon 500 bin Euro ücret ile KDV ödeneceği belirtildi.

Futbolcuya ise bu sezon 110 milyon, 2026-2027'de 120, 2027-2028'de 130, 2028-2029'da 140 ve 2029-2030'da da 150 milyon lira garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılıların transfer için kendilerine 33 milyon Euro garanti bedel ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro ödeme yapacağını duyurmuştu.

Uğurcan Çakır, rekor transfer bedeliyle Galatasaray'a transfer olduUğurcan Çakır, rekor transfer bedeliyle Galatasaray'a transfer olduSpor

 

Spor
İlkay Gündoğan, resmen Galatasaray'da! İşte transfer ücreti
İlkay Gündoğan, resmen Galatasaray'da! İşte transfer ücreti
Premier Lig’de rekor transfer harcaması: Hangi lig ne kadar harcadı?
Premier Lig’de rekor transfer harcaması: Hangi lig ne kadar harcadı?
Kaleci Gianluigi Donnarumma, Manchester City'de
Kaleci Gianluigi Donnarumma, Manchester City'de
Fenerbahçe sekiz yıl sonra ilk kez İspanyol bir oyuncuyu kadrosuna kattı
Fenerbahçe sekiz yıl sonra ilk kez İspanyol bir oyuncuyu kadrosuna kattı
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu!
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu!
Uğurcan Çakır, Süper Lig’in transfer rekorunu kırdı
Uğurcan Çakır, Süper Lig’in transfer rekorunu kırdı