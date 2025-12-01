  1. Ekonomim
Galatasaray, Union Saint Gilloise maçının hakemini UEFA şikayet etti

Galatasaray Kulübü, Union Saint Gilloise maçının hakemini UEFA şikayet ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA’ya şikayette bulundu" denildi.

Şampiyonlar Ligi’nde geçen hafta Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasında oynanan maçta görev alan İspanyol hakemle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, hakem Sanchez hakkında UEFA’ya resmi şikâyette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA’ya şikayette bulundu.”

Okan Buruk maçın Jose Sanchez'e yönelik yaptığı açıklamada, "Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var. Bunu gördük açıkçası. Hakemin tavırları... Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu" ifadelerini kullanmıştı.

