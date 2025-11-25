Galatasaray, Union Saint-Gilloise'a mağlup oldu

  1. Ekonomim
UEFA Şampiyonlar Ligi beşinci haftasında sahasında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi beşinci haftasında Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.

Union SG'ye galibiyeti getiren golü 57. dakikada Promise David kaydetti. 

Öte yandan sarı-kırmızılılarda 53. dakikada oyuna giren Arda Ünyay, 80. dakikada sarı kart gördü. Genç futbolcu 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 9 puanda kalırken Union SG puanını 6'ya çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fransız takımı Monaco'ya konuk olacak. Karşılaşma 9 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak.

