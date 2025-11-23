Galatasaray-Union SG maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.45'te oynanacak müsabakada Sanchez'in yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Müsabakanın video yardımcı hakem koltuğunda Carlos del Cerro Grande oturacak. Grande'nin yardımcılığını Javier Iglesias Villanueva yapacak.