Galatasaray, uzatmada son 16 turuna yükseldi

EFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray 5-2 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda İtalya ekibi Juventus'a konuk oldu. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 37. dakikasında Locatelli ve 70. dakikasında Gatti'nin golüyle skoru 2-0 yaptı.

Çekişmeli geçen maçın 82. dakikasında McKennie sahneye çıkarak skoru 3-0'a taşıdı. Bu golle birlikle toplam skor 5-5 olunca karşılaşma uzatmalara gitti.

Maçın 105+1. dakikasında Victor Osimhen ile 119. dakikasında Barış Alper Yılmaz sahneye çıkarak skoru 3-2'ye taşıdılar. Maçın geri kalan kısmında başka gol olmayınca mücadele 3-2 Juventus üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından ilk maçı 5-2 kazanan Galatasaray toplamda 7-5'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Juventus ise turnuvaya veda etti.

Galatasaray son 16'da Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle karşılaşacak.