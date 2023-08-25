Galatasaray ve Fenerbahçe, depremzedeler için el ele verdi

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kaybedilen canlar tüm ülkeyi yasa boğarken, afet karşısında tek yürek olan Türkiye "Asrın felaketi"ne asrın dayanışmasıyla karşılık verdi.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen yeşil sahaların ezeli iki rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray da deprem bölgesindeki çalışmaları destekliyor.

Bu kapsamda Koç Holding öncülüğünde Fenerbahçe Spor Kulübü, Dulkadiroğlu ilçesindeki Yahya Kemal Mahallesi'ne 2 bin 300 konteyner oluşan "Umut Kent Fenerbahçe Mahallesi" kurarken, Galatasaray ile NEF Vakfı tarafından da Hasancıklı Mahallesi'ne geniş ailelere yönelik 1+1 ve 2+1 olmak üzere 496 bağımsız bölümden oluşan "Galatasaray Spor Kulübü NEF Vakfı AFAD Yaşam Alanı" hayata geçirildi.

Klimadan yatağa, buzdolabından halıya kadar tüm iç tefrişatları spor kulüplerince karşılanan konteyner kentlerde çeşitli sosyal donatılar da bulunuyor.

Yeşil sahanın dışında adeta iyilikte de yarışan ezeli iki rakibin Kahramanmaraş'taki destekleri 7 bin 289 depremzedeye sıcak yuva oldu. Konteyner kentlerde barınan bazı ailelerin üniformalarla dostça gezip sohbet etmesi de iki kulübün özverisinin simgesi haline geliyor.

Bu arada bir süre önce Kahramanmaraş'ta çeşitli temaslarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de depremzedelere yönelik 250 kalıcı konut yapacaklarını belirterek, Türk spor kulüplerini hayırda yarışmaya davet etmişti.

"Depremzedelere yardıma öncü oldular"

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Tayfun Temur, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin 11 ilde büyük yıkımlara neden olduğunu dile getirdi.

Afetin yaralarının sarılması amacıyla Türkiye'nin tek yürek olduğunu ifade eden Temur, deprem sürecinde afet bölgesine yardım eden tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti.

Türk spor kulüplerinin de yaşanan süreçte birçok konuda yardımda bulunduğunu ifade eden Temur, şunları kaydetti:

"Yaşanan deprem sürecinde taraftarlarda bize yardımcı oldular. Konteyner kent kurulumları başladığında spor kulüplerimizde AFAD koordinesinde konteyner kent inşası için bir faaliyet yürütmek istediler. Fenerbahçe Spor Kulübü Koç Holding ile beraber 2 bin 300 konteynerin bulunduğu bir konteyner kent inşa etti. Yine Galatasaray Spor Kulübü de NEF Vakfı ile beraber konteyner kent yapımı üstlendiler. 496 bağımsız bölümden oluşan bir alan inşa etti. Burada 1+1 ve 2+1 olmak üzere geniş ailelere hitap edecek bir alan oluşturdular. Bunda da öncü oldular her iki spor kulübümüz. Ezeli iki rakip olan Fenerbahçe ve Galatasaray'a yaptıkları yardımlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. 2 ezeli rakibin ebedi dostun burada yardımları vesilesiyle sporun birleştiriciliğini de görmüş olduk."

Türkiye'deki diğer spor kulüplerine de bir çağrıda bulunan Temur, kulüpleri deprem bölgesine yardımda bulunmaya davet etti.

Küçük taraftarların imzalı forma hayali

"Umut Kent Fenerbahçe Mahallesi"nde ailesiyle yaşayan 11 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Fatma Ceyhan, Fenerbahçe camiasına teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin maçlarını sıkı takip ettiğini anlatan Ceyhan, "Koyu bir Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'yi seviyorum. Fenerbahçe bize konteyner kent ve içinde kafe yaptı. Bize park yaptı." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerini çok beğendiğini dile getiren Ceyhan, Cengiz Ünder'den de imzalı forma talep etti.

Galatasaray'ın 11 yaşındaki taraftarı Eymen Ege Yaralı ise koyu Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, neredeyse tüm maçlarını izlediğini ifade etti.

Yaralı, yaşanan afet nedeniyle Kahramanmaraş'a yardım eden Galatasaray ailesine teşekkür etti.

Kendisinin Mauro Icardi gol atınca çok heyecanlandığını ifade eden Yaralı, en büyük hayalinin Icardi imzalı forma giymek olduğunu dile getirdi.