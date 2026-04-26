Galatasaray ve Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geliyor: İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci görev yaparken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
RAMS Park'taki maça ezeli rakibinin 4 puan önünde çıkan sarı kırmızılılar, kendi sahasındaki müsabakadan galip ayrılarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor. Sarı lacivertliler ise rakibini yenerek, zirve mücadelesine tutunmak istiyor.
Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Ceza sınırındakiler
Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, derbide de cezalandırılması durumunda 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe ise derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Osimhen forma giyecek
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.
Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.
Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.
Asensio dönüyor
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.
Tek eksik Edson Alvarez
Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimnhen.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.