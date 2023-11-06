Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak Suudi Arabistan kararı
Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısında sunulan Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanmasıyla alakalı önerge kabul edildi. Öte yandan Fenerbahçe, dün düzenlenen Divan Kurulu toplantısında aynı kararı alarak, Süper Kupa finalinin Arabistan'da oynanmaması yönündeki önergeyi kabul etti.
Galatasaray Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması kararını kabul etmediğini belirtti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Süper Kupa'nın, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, dün düzenlediği Divan Kurulu toplantısında Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmaması yönündeki önergeyi kabul etmişti.